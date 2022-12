Argentina | Lautaro Martinez | “Ho sentito i compagni e i dirigenti dell’Inter | li ringrazio per l’affetto”

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’attaccante dell’, ha parlato del Mondiale in corso e delricevuto da parte deie dei, dopo la semifinale conquistata in Qatar. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia: “Dispiace molto per le critiche ricevute, ma ho giocato con un’infiltrazione alla caviglia. La squadra e il CT però mi sono sempre stati vicini. Hopoi i, Inzaghi e i, che mi hanno fatto i complimenti e mostrato tantissimo affetto”. SportFace.

