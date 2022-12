Ultime Notizie – Covid | Schillaci | “Rinegoziare contratti vaccini con produttori”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Un’allocazione non efficiente” della spesa pubblica, con un eccesso di acquisti dianti-in un contesto di domanda calante, “oltre a rappresentare uno spreco in sé sarebbe difficilmente compreso” dai cittadini e rischierebbe “di generare paradossalmente un senso di disaffezione verso future campagne vaccinali. Credo che sia un tema da affrontare subito: è urgente invitare la Commissione Europea a porre in essere tutte le azioni contrattuali per tutelare i diritti degli Stati membri con riguardo agli Apa (Advanced Purchase Agreement, ndr) sottoscritti. Reputo necessaria la rinegoziazione deicon le case farmaceutiche” per la fornitura deianti“ancora ineseguiti o soltanto parzialmente eseguiti”. Lo dice il ministro della Salute Orazio, ...

Il Sole 24 ORE

Domenica la perturbazione dovrebbe gradualmente allontanarsi dall'Italia, spinta dai venti freddi di Maestrale, con lepiogge ancora in Lombardia, Nord - Est, Toscana, Umbria e Marche e basso ...(COVID: LEIN DIRETTA) Pregliasco: 'Il Covid resterà con noi anche a Natale' approfondimento Covid in Italia e nel mondo, ledel 9 dicembre 'C'è comunque ancora un rischio alto'... Ucraina ultime notizie. Wsj: Nuove sanzioni Usa contro Russia per uso droni Iran Prima i centri storici e ora anche i quartieri limitrofi. Gli affitti brevi impoveriscono le città, culturalmente ed economicamente. A vantaggio dei privati. Ma il governo non vuole frenare il mercato ...Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo dell’IMU. Il punto nell’intervento dell’economista Gianni Lepre. fsc/gtr L'articolo Ultima settimana per pagare l’Imu sembra essere il primo ...