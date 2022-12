Tempeste elettriche e forte vento | 10 e 11 novembre allerta meteo arancione sul Lazio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Roma – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, venerdì 9 dicembre e per le successive 18-24 ore, si prevedono sulprecipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci diintensità, attività elettrica e forti raffiche di. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino conper criticità idrogeologica su Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri;gialla per criticità idrogeologica su Bacini costieri Nord, Bacino ...

Il Faro online

