Saldo IMU 2022 entro il 16 dicembre | per chi | esenzioni | come pagare

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il 16scade il termine per il versamento delIMU, la seconda rata dell’Imposta Municipale propria dovuta quest’anno dopo l’acconto versato nel mese di giugno. Restano alcunelegate al Covid, in particolare quella che riguarda gli immobili di categoria catastale D/3 utilizzati per spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti/spettacoli.Inoltre, in considerazione degli eventi metereologici straordinari che hanno recentemente colpito una parte dell’isola di Ischia, il Decreto-legge 3numero 186 ha disposto che “Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembreavevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia ...

Come ricorda Money.it, per capire quanto pagare per ilbisogna consultare i regolamenti comunali relativi all'anno di imposta. Per l'acconto (o prima rata), la cui scadenza ricorre a giugno,...... in questo preciso momento storico, in cui e famiglie e imprese pattesi, che hanno già dovuto sobbarcarsi il consistente aumento della TARI e che verseranno nei prossimi giorni il, vivono ...La normativa IMU riserva una casistica molto varia. Inoltre, il legislatore interviene con una certa assiduità introducendo disposizioni agevolative ...Numerosi sono i casi di sconto IMU previsti dal legislatore a cui possono aggiungersi anche quelli stabiliti dal comune ...