Miura non si ferma più | pronto un contratto in Europa

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Kazuyoshisembra non avvertire proprio l’avanzare dell’età: il calciatore che due anni fa ha battuto il record di calciatore più anziano della storia giocando una partita nella prima divisione giapponese all’età di 53 anni e mezzo ora è vicino a tornare ina 55 anni e 10 mesi. Le parole di Kazuyoshi“voglio giocare fino alla morte, è il corpo che deciderà. Se sono esausto e non posso più allenarmi, sarà il momento. Non mi interessa diventare allenatore, presidente di club, direttore sportivo, commentatore televisivo… Il mio unico desiderio è fare il giocatore. E anche la morte, se possibile. Quando morirò, non voglio che venga riferito che l’ex giocatore Kazuè morto, ma che è morto il giocatore Kazu“, ha dichiarato in un’intervista a L’Equipe nel 2019. Non era una ...