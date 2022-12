L’annuncio di Musk | Twitter cancellerà un miliardo e mezzo di account

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il proprietario diElonha annunciato che il social network si appresta a «liberare spazio» cancellando 1di. Si tratta, ha specificato l’imprenditore, di utenze che non twittano e non effettuano l’accesso da anni.ha annunciato che a breve sarà disponibile il conteggio delle visualizzazioni per i tweet, come oggi c’è per i video. December 9, 2022 Le varie innovazioni introdotte dal patron di Tesla non sembrano finora aver sortito effetti particolarmente positivi. A cominciare dall’analisi condotta da due centri specializzati da cui emerge che dall’acquisizione dello scorso ottobre gli episodi di discorso d’odio sul social network sono aumentati significativamente, per finire con il fiasco che finora si è dimostrata la rivoluzione ...