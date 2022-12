“La Duce” e “prima dei cattivi Ue” | date del Maalox ai nemici di Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) È arrivata la bufera, è arrivato il temporale: Politico, che sarebbe, come definirlo? Una di quelle reti lobbystiche nel seno della Ue, punta Giorgia, sentite qua: “Sta facendo ogni sforzo per presentarsi come non minacciosa ma dietro una maschera di presentabilità – quando gli eurocrati non la guardano – la premier italiana si scaglia contro gli immigrati, contro la cultura gender e il politicamente corretto, fa risalire l’aborto a una cultura di morte, lancia invettive contro l’islamizzazione dell’Europa e definisce ‘barbari’ i sostenitori del Black Lives Matter”. L’attacco è bello violento, ma si stupisca chi può: se invece di definirla “la” la chiamavano direttamente la Hitler, facevano. Ovviamente sono tutte invettive senza corpo, ma servono come ricatto: pizzini per far sapere che deve rigare dritto, tanto in ...