Casamicciola | l' addio al piccolo Giovangiuseppe e ai suoi genitori

Si sono da poco conclusi i funerali di altre tre vittime dell'alluvione di, dello scorso 26 novembre. Nella piccola chiesa della Santissima Annunziata, la parrocchia della frazione di Campagnano (zona collinare di Ischia Porto), il vescovo Pascarella ha ...Per la giornata di oggi, così come per quella di domani, i sindaci dell'isola d'Ischia e la commissaria straordinaria del Comune dihanno proclamato il lutto cittadino per esprimere ...Si sono da poco conclusi i funerali di altre tre vittime dell'alluvione di Casamicciola, dello scorso 26 novembre. Nella piccola chiesa ...Centinaia di persone si sono ritrovate per il funerale di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, i due fidanzati uccisi dalla frana a Ischia ...