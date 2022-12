Traffico Roma del 08-12-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Invia momento ma prima o di impedimento ilsulle principali arterie cittadine nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolari previsto nel corso della macchina Degli spostamenti a ridosso delle grandi aree commerciali degli incidenti registrati al momento dalla polizia locale il primo al Nomentano via Catania prossimità di via Cremona il secondo a Centocelle lungo Prenestina l’altezza di via Girolamo Cocconi raccomandiamo tutte le attenzioni del caso sono già scattati alcuni provvedimenti relativi alla sicurezza nell’area di Piazza di Spagna In occasione della festa dell’Immacolata in piazza mignanelli delle 10 prime chiusure nella zona da mezzogiorno altre limitazioni potranno interessare via Milano largo del Tritone via del traforo possibile anche la chiusura della Stazione Spagna della ...