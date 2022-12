Sindrome della persona rigida | cos' è la malattia di Celine Dion - Magazine - quotidiano net

La cantante canadese ha cancellato otto concerti previsti in Europa nel 2023, fra cui quello al Lucca Summer ...Celine Dion annuncia in un video che le è stata diagnostica la "dell'uomo rigido", la stiff persone syndrome, un raro problema neurologico che causa ...luglio dopo i rinvii subiti a causa...La cantante canadese ha cancellato otto concerti previsti in Europa nel 2023, fra cui quello al Lucca Summer Festival ...E’ in un video apparso sui social che Celine Dion confessa che sta male, rivela di soffrire di una malattia rara. E’ un annuncio doloroso che porta la cantante alle lacrime ma ne ha già versate così t ...