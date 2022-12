Nel testo di Occhi Grandi Grandi di Francesca Michielin un amore titubante e timoroso

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Neldidiuna storia d’timorosa, che si fa spazio con qualche esitazione. Il nuovo singolo della cantante – anche conduttrice di X Factor sul finire del 2022 – è disponibile in radio da settembre e fa seguito al precedente brano, Bonsoir.è stato rilasciato il 9 settembre ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio; è una canzone d’dall’attitudine rock, che inizia con un tipico riff dal sapore nu metal, contaminato da elementi elettronici. Laè qui coautrice assieme a Davide Petrella e Stefano Tognini e ...

Music Fanpage

..., alle sole madri. Lo chiedono a gran voce i sindacati e il governo sembra aver recepito questa indicazione giàvertice di Palazzo Chigi di martedì 6 dicembre. Ma andiamo con ordine. ...si parla anche di una introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro. leggi anche Flat tax ... Testo e traduzione di Someday We'll All Be Free, Kanye West commenta le polemiche su ebrei e Hitler “L'uomo dalle mille storie” è un brano dalle sonorità acustiche e raffinate, mai banali, con un moderno folk pop di matrice USA. Il ritornello è una cavalcata in continuo crescendo, con la batteria di ...Cantù nel verde fatica più del previsto a domare il fanalino di coda Stella Azzurra, clamoroso successo di Cividale nel rosso nel derby con Udine ...