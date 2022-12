Liliana Segre denuncia 24 persone per messaggi d' odio e diffamazione | tra cui chef Rubio

anche su questo tema, come su quello della prevenzione dei contagi attraverso la vaccinazione, si è espressa con la chiarezza che tutti le riconoscono. Tra i persecutori di...... Gabriele Rubini continua a portare avanti le sue idee e convinzioni che però hanno pestato i piedi addirittura alla senatriceche ha deciso di denunciarlo. Ma andiamo con ordine. Chef ...La senatrice a vita aveva annunciato la sua volontà di denunciare le minacce e gli attacchi personali ricevuti sul web ...Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, sarebbe nella lista delle 24 persone denunciate da Liliana Segre per le minacce ricevute sul web. Rubio, 39enne, ex rugbista, è diventato famoso per ...