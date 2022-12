Goich sbrocca al GF Vip | “Me ne vado | voi fate gli S”

Leggi su biccy

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ormai sono lontanissimi i giorni in cui Nonnì aveva l’immagine di dolce fatina, nell’ultimo mese e mezzo Wilmaha tirato fuori le unghie. Non che questo ci debba sorprendere, visto che la seconda settimana di questo GF Vip la cantante aveva avvisato gli altri concorrenti: “Sappiate che io fino ad ora mi sono trattenuta moltissimo. Però da domani si cambia tutto e mollo i freni. Ragazzi non mi conoscete bene fidatevi. In realtà bella vita di tutti i giorni sono una grossa rompi scatole. Vedrete adesso… Ora mi esporrò su tutto e non mi morderò più la lingua. L’ho detto anche in confessionale che io sono molto più dura di così e che da qui in avanti sarò più me stessa“. La furia natalizia di Wilma. Ai gieffini sono stati assegnati dei canti di Natale e in questi giorni i vipponi dovranno cimentarsi in delle prove per sfornare uno spettacolo ...