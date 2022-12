Genoa | Marchetti contro l’ex tecnico Blessin | “Sei il peggior allenatore incontrato nella mia carriera Prendi esempio da Davide Nicola”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un attacco frontale, durissimo, pubblico e per questo motivo anche insolito. È quello rivolto dalportiere delFedericoaltedesco Alexander, esonerato nei giorni scorsi dalla società genovese a causa di un andamento in campionato non dei migliori. Al posto deltedesco sulla panchina del Grifone c’è Alberto Gilardino, ma la sua è una nomina ad interim, visto che ilpunta ad affidare la squadra ad allenatori del calibro di Ranieri e Semplici. Dopo la notizia dell’avvicendamento in panchina,portiere della nazionale (che ha giocato per quattro annisquadra rossoblu, pur scendendo in campo poche volte, specie verso la fine della sua esperienza) ha deciso di utilizzare i suoi ...