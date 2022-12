(Di giovedì 8 dicembre 2022) Lafu un grandecommerciale in Italia e in Europa, ma nei paesi anglofoni fu chiamatae non ebbe lo stesso fortunato impatto

ilGiornale.it

Quella che vedete oggi è una nuova incredibile storia, legata al ritrovamento misterioso di una vecchiae di un'altra creatura, a dir poco unica. Ti ho seguito sui social e ho visto che ...Un destino beffardo accomunò in quel maledetto giorno il giovane Carabiniere Ganci e il collega Pignatelli che, liberi dal servizio, a bordo di unasi lanciarono immediatamente all'... Fiat Ritmo, un successo e una "Strada” sbagliata La Fiat Ritmo fu un grande successo commerciale in Italia e in Europa, ma nei paesi anglofoni fu chiamata Strada e non ebbe lo stesso fortunato impatto ...Il secondo episodio dedicato agli eccezionali recuperi di auto d’epoca fatti da Marco Bellotti: quella che vi raccontiamo oggi è una storia davvero fantastica ...