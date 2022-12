Dynamite 07 12 2022 Un nuovo inizio per il BCC

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per unepisodio di. Quest’oggi ci troviamo nell’H-E-B Center di Austin, Texas, ed assisteremo al match tra Samoa Joe e Darby Allin con in palio il TNT Championship, all’attesissimo scontro titolato tra gli Acclaimed e gli FTR ed anche allaDiamond Ring Battle Royal. Oggi scopriremo anche importanti novità in merito alla situazione interna al Blackpool Combat Club, Jon Moxley si esprimerà in merito. In programma ci sarà anche l’intervista esclusiva di Jamie Hayter e, a proposito di campioni del mondo, anche MJF avrà qualcosa da dire.Diamond Ring Battle Royal (3 / 5) La puntata si è aperta con la Battle Royal che stabilirà lo sfidante di MJF nel match con in palio l’ambito anello. La contesa è stata molto ...