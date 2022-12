Can Yaman | ‘sparito’ dalla circolazione | la verità viene a galla e manda in tilt i fan

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’attore turco non ha dato sue notizie per parecchio tempo sui social. Nelle ultime ore, però, è tornato a farsi vivo con una dichiarazione. Ecco tutti i dettagli. Canè un noto attore e modello turco, diventato famoso negli ultimi anni anche nel nostro Paese. Ha preso parte, insieme a Francesca Chillemi, alla fiction di successo di Canale 5 Viola come il Mare, andata in onda nelle scorse settimane. Can-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Ma per quale motivo si è allontanato dai social ultimamente? Ecco che cosa ha dichiarato ai suoi tanti followers direttamente dal suo profilo Instagram. L’attore turco ‘rompe’ il silenzio Canè nato a Istanbul l’8 novembre del 1989. Il successo per lui è arrivato nel 2017 con la serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, insieme a Özge Gürel. I due hanno anche recitato insieme ...

AMICA - La rivista moda donna

... almeno stando ai commenti dei follower, che hanno ipotizzato che il nuovo look di Greta Ferro sia legato al suo ruolo ne El Turco , la serie conpresto su Disney+. Una supposizione che ...è tornato a far sentire la sua voce su Instagram , dopo tanti allarmismi da parte dei fan che per settimane hanno cercato indizi sulla sua scomparsa repentina. L'attore turco ha parlato di ... Greta Ferro con ricci lunghissimi e dalle sfumature Toffee al fianco di Can Yaman Greta Ferro svela il look che sfoggerà per El Turco, la serie che vede protagonista Can Yaman: capelli lunghissimi, ricci e color nocciola ...Luca Bernabei, a capo di Lux Vide, conferma che ci sarà Viola come il mare 2 e Sandokan, entrambe con Can Yaman ...