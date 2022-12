Benevento | sguardo in Argentina

TUTTO mercato WEB

. La sua opera prima è uscita pochi giorni fa per Echos Edizioni. 'Benedetto Avvocato' è il titolo del libro dell'avvocato Antonio Di Santo, di Guardia Sanframondi, recente vincitore del ...... Walter Ganapini ; il presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato ; il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio, Maria Morgante ; il presidente di Confindustria, ... Benevento, tuffo nel passato con sguardo al futuro. A casa di Inzaghi per la svolta Il Benevento raccoglie tre punti importanti sul campo del Tardini: Fabio Cannavaro trova la partita della svolta proprio nella 'sua' Parma ...Ha scelto di pregare, in modo particolare, per la pace l’Azione Cattolica diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti per la sua annuale festa dell’adesione diocesana, che s’è tenuta a San ...