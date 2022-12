(Di mercoledì 7 dicembre 2022) di Lorenzo Fassina * Che il tema della tutela del lavoro non fosse nelle corde del neo insediato governo di destra c’era da aspettarselo: con sconcertante puntualità, alla prima occasione utile (la legge di bilancio), la nuova compagine meloniana ha immediatamente mostrato di che pasta sia fatta. L’articolo 64 del ddl n. 643, infatti, è intervenuto sul “contratto di prestazione occasionale”, espressione che i più ricorderanno come “”, strumento oggetto di mille polemiche in ragione del suo potenziale utilizzo con finalità di precarizzazione del lavoro e di elusione dia favore dei lavoratori. Un po’ di storia può esserci d’aiuto: il lavoro accessorio occasionale (lavoro tramite) è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 (legge Biagi) con la finalità originaria di regolamentare le attività lavorative di ...

Il Fatto Quotidiano

La reintroduzione deie l'eliminazione entro agosto del reddito di cittadinanza per la ...Per contattare la redazione puoi inviare un mail a redazione(at)bagheriainfo.it o unwhatsapp ...Ilservirà per l'acquisto di libri e materiale didattico presso le librerie accreditate con ... Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il"OK Notizie" Voucher, il messaggio politico è chiaro: più precarietà e meno tutele “Il principio che guida questa manovra è lo stigma”, attacca la senatrice del Pd, Susanna Camusso, intervistata da Fanpage ...La senatrice del Pd ed ex segretaria della Cgil, Susanna Camusso, spiega in un'intervista a Fanpage.it perché la manovra del governo Meloni è iniqua e misogina: “Distribuisce risorse solo dai poveri ...