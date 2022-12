ilmattino.it

Il Chips and Science Act , o Chips plus , prevedefiscali e investimenti per 52 miliardi di ... Così come la proposta dell'alleanza "Chip 4" insieme a Taiwan, Giappone e Corea delin ...Il benefit pesa per 500 euro al mese per un periodo massimo di 36 o 48 mesi per le assuzioni al. Per fruire deglicontributivi i datori di lavoro non devono aver proceduto a licenziamenti ... Sud, sgravi alle imprese: via libera dell’Europa alla proroga per il 2023 Una nuova, attesissima, proroga che fa tirare un sospiro di sollievo alle imprese e ai lavoratori del Mezzogiorno. Proroga di un anno, stavolta, e dunque accompagnata da un importo ...Applicando la decontribuzione Sud, gli oneri previdenziali carico del datore di lavoro si riducono a 300 euro. Su questo importo residuo di contribuzione dovuta all’INPS va applicato lo sgravio nella ...