Simeone suona la carica | “Testa sempre sul Napoli” | risposta da leader sulle rivali Scudetto!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Si avvicina l’ora di Antalyaspor-. Gli azzurri sono pronti a scendere in campo per la prima amichevole del ritiro in Turchia: dopo più di un mese i tifosi napoletani potranno rivedere i propri idoli all’opera. Il fischio d’inizio della partita contro i padroni di casa è previsto alle ore 18:45 italiane (20:45 locali). Il match si giocherà all’Antalya Arena. A poche ore dell’amichevole ha parlato l’attaccante partenopeo Giovanni, intervistato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole. Giovanni(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) Intervista, parla l’attaccante delQuelle che seguono, sono le parole di Giovanni: “Avevo voglia di tornare ad allenarmi con i miei compagni, è bello rivederli. Ora dobbiamo ...