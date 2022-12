Reggina-Frosinone | Inzaghi | “Una soddisfazione giocare partite di questo livello”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Domani sarà una bella giornata di calcio, nel nostro stadio, con la nostra gente. È un sogno poteral Granillo una partita di, prima contro seconda. Unaper la, i ragazzi e i tifosi“. Queste le parole di Filippoalla vigilia di, attesissimo big match di Serie B 2022/2023 tra i ciociari primi in classifica e gli amaranto secondi. “Dobbiamo avere la consapevolezza dei nostri mezzi – ha proseguito l’ex numero 9 del Milan-. Stiamo crescendo partita dopo partita e anche nelle battute di arresto non ci siamo mai scoraggiati. Non dobbiamo subire pressioni, ma cercare sempre stimoli ulteriori e crescere”.ha poi concluso con un riconoscimento del gran lavoro del ...

Al Granillo arriva la capolista, giovedì alle 15 si sfidano. La squadra di Inzaghi è seconda in classifica e insegue tre lunghezze più dietro gli uomini di Grosso in vetta. L'attuale allenatore dei gialloblù non ha mai battuto l'ex compagno. Giovedì 8 dicembre al Granillo la Reggina se la vedrà con il Frosinone, partita valida per la vetta della classifica del campionato di Serie BKT. Il tecnico: "Reggio merita sfide così importanti. Ho grande rispetto per Grosso e Angelozzi e gli faccio i complimenti per quello che hanno saputo costruire"