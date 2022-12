Petrolio | in rialzo a New York a 74 | 97 dollari

Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dello 0,96% a 74,97 dollari al barile. . 7 dicembre 2022Corre Brunello Cucinelli +5,7% dopo la revisione aldella guidance sui ricavi per l'anno. ... La discesa delsotto quota 80 dollari sui minimi da inizio anno si riflette sul calo dei ...(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Prevale la volatilità sui prezzi delle materie prime con il prosieguo della guerra tra Russia e Ucraina. In attesa ...Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,96% a 74,97 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...