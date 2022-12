Palermo | Corini | ' Il Como è una squadra importante Il mercato cambia gli equilibri'

tutte le notizie diLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1,...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Sono ventitré i calciatori delselezionati dall'allenatore Eugenioche domani sfideranno il Como al 'Barbera' alle 20.30. La lista è praticamente quella di Benevento, ad eccezione di due calciatori lasciati a casa: ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso nota la lista dei convocati per la prossima partita di campionato contro il Como ...