Pagamenti e tetto al Pos | «Bergamo ora è smart | questo è un passo falso»

...all'incontro hanno riferito che il governo intenderebbe procedere senza tentennamenti davanti all'aumento delal contante e all'inserimento di una base minima per l'obbligatorietà dei......di La7 è la spiegazione fornita dalla scrittrice per colpire la riforma relativa aldel ...e spostando poi il focus della discussione sulla questione dei 60 euro come limite deiimposti ...di M.T.Più circola il contante, più hai economia sommersa. Non è vero quindi che il contante non genera evasione. A ricordarlo è stato l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), nell’audizione della su ...Vertice di maggioranza produttivo per il governo di Giorgia Meloni, che ragiona anche sulle decontribuzioni per le nuove assunzioni degli under 35 ...