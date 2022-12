Minacce di morte a Meloni e alla figlia | identificato l’autore | è un giovane disoccupato di SIracusa

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)e denunciato dPoliziadelledial Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgiae a sua. Su disposizione della Procura di, personale della Polizia di Stato ha eseguito una perquisizione nei confronti di uomo di 27 anni,, residente nella provincia aretusea, indagato per violenza privata aggravata nei confronti del Presidente del Consiglio. In particolare, gli operatori del Servizio Polizia Postale di Roma avevano rilevato sull’account ufficiale Twitter del Presidente del Consiglio la pubblicazione di messaggi didifinalizzati ad evitare l’eliminazione del reddito di cittadinanza. Nonostante l’utente utilizzasse ...

11.45a Meloni, denunciato l'autore Identificato e denunciato dalla Polizia l'autore didial presidente del Consiglio Meloni, lanciate via social. Indagato per violenza privata aggravata un 27enne del Siracusano e perquisita la sua abitazione. Sull'account Twitter della ...A rivelare lealla premier e alla figlia Ginevra è l'account Twitter di FdI che riporta una raccolta di tweet macabri, condiverso il presidente del Consiglio e la figlia. ...Su disposizione della Procura di Siracusa, personale della Polizia di Stato ha eseguito una perquisizione nei confronti di uomo di 27 anni, disoccupato, residente nella provincia aretusea, indagato pe ...