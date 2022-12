Luis Enrique verso le dimissioni? “Se fosser per me resterei a vita”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La Spagna è stata clamorosamente eliminata ieri dai Mondiali del Qatar 2022. La squadra diè stata sconfitta ai calci di rigore dal Marocco e adesso il ct spagnolo guarda già al futuro.non si è sbilanciato, ma lepotrebbero arrivare già la prossima settimana: “non posso dire nulla per un motivo molto semplice: non so cosa farò. In ogni caso il mio futuro non è importante. Per la decisione ci sono varie cose da tenere in considerazione: da una parte il mio contratto scade, dall’altra io sono felicissimo in nazionale e con la federazione, il rapporto con Rubiales e Molina (il d.t., ndr) è eccezionale e se fosse per mequi tutta la, ma non è il caso“, ha dichiarato dopo il ko spagnolo. “Ora devo riflettere con tranquillità per fare la cosa ...