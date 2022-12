Lorenzo Casini | la madre del ragazzo morto a Verona non si arrende | “Il caso fu chiuso come suicidio | ma c’è stata omissione di soccorso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Ho organizzato il presidio per far conoscere la storia di mio figlio, deceduto a causa di una morte violenta, e per sensibilizzare l’opinione pubblica e la magistratura. Il 3 gennaio 2023 saranno 4 anni che aspetto la verità, aspetto l’apertura di indagini più approfondite perché non sono convinta delle circostanze della sua morte. Voglio sapere che cosa accadde quella sera”. Elisabetta, 53 anni, è la mamma di, cameriere in un ristorante ad Affi, che di anni ne aveva 22 quando nel 2019 fu trovato in casa con il guinzaglio del cane attorno al collo, appeso alla scala dell’appartamento dove viveva, a Gazzoli, una frazione di Costermano del Garda. “Ilvennein meno di un’ora– spiega la donna – senza nessun tipo di indagine investigativa. Non fu ...