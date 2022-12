Ischia | i funerali di Eleonora e Salvatore | i fidanzati uccisi dalla frana | le bare vicine e i fiori bianchi È lutto cittadino

È il giorno del dolore a. Poco dopo le 11 di oggi sono iniziati idi Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo , le prime vittime dell'alluvione di Casamicciola di cui si tengono le esequie. In tutti e sei i ...A Lacco Ameno esequie di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, i due fidanzati travolti dal fango nella loro casa in via Celario Lutto cittadino oggi su tutta l'isola diper idi Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, due delle 12 vittime della frana di Casamicciola dello scorso 26 novembre. Le esequie sono celebrate dal vescovo di, ...È il giorno del dolore a Ischia. Poco dopo le 11 di oggi sono iniziati i funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo, le prime vittime dell'alluvione di Casamicciola di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...