False multe Napoli | piovono verbali con l' iban dei truffatori Rispo | ' Geniale creatività'

A mettere in allarme la polizia locale è stata la denuncia di sette automobilisti, che si sono visrti contestare un divieto di sosta mai avvenuto. Aperte le indagini, mentre i vigili in borghese ...Le, in questi giorni, stanno comparendo in diverse zone della città. Da qui l' appello della polizia municipale: state attenti. Ad oggi sono sette i cittadini che hanno scoperto di ...La nuova trovata messa in atto a Napoli ricorda molto un film di Totò e il fido Nino Taranto. Questa volta, però, non c'è da vendere la Fontana di Trevi, ma da ...NAPOLI. È in corso un inedito tentativo di truffa ai danni dei cittadini residenti nel Comune di Napoli: è stato, infatti, segnalato dal Servizio gestione sanzioni… Leggi ...