De Sciglio svela ai pm la chat sugli stipendi e i tifosi Juve lo insultano | «spia» | «sbirro» | «infame»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport scrisse che furono Dee De Ligt a fornire ai pm gli screenshot che incastravano Chiellini e lantus in merito alla manovra. Ci riferiamo gli screenshot delladel calciatori dellantus che testimoniavano la trattativa dell’ex capitano bianconero, Giorgio Chiellini, con i compagni, per informarli della strategia del club: far passare per taglio agliun semplice rinvio, per truccare il bilancio. Qualcosa di cui, diceva chiaramente Chiellini, nessuno, all’esterno avrebbe dovuto sapere, perché il club stava per lanciare un comunicato dal contenuto fasullo. Ebbene, idellantus non hanno preso bene il dettaglio rivelato dalla Gazzetta e oggi ...