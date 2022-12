Cosa posso fare se mio figlio balbetta? Consigli pratici per genitori

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La balbuzie è un disturbo della fluenza caratterizzato dalla ripetizione o dal prolungamento di suoni, sillabe o parole; talvolta si può osservare anche la presenza di movimenti involontari di alcune parti del corpo o di tic facciali. Spesso di fronte all’eloquio di una persona balbuziente, l’interlocutore si trova in difficoltà nel gestire l’interazione e, pensando di facilitare le cose, mette in atto delle strategie comunicative che in realtà si rivelano disfunzionali e deleterie. In questo articolo troverete alcuniper favorire un migliore scambio comunicativo in cui la persona con disfluenza si possa sentire accettata e rispettata indipendentemente dalla propria balbuzie. Ciò aumenterà la fiducia del bambino in sé stesso e l’autoaccettazione della propria difficoltà. Mantenere il contatto oculare con il bambino soprattutto in ...