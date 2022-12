Con la Fed falco la borsa può solo scendere o no?

la Repubblica

...- off della giornata di ieri su preoccupazioni che dati macroeconomici forti impongano allauna ... Scivola Walt Disney ,un netto svantaggio del 2,75%. In rosso Visa , che evidenzia un deciso ...... dopo quattro rialzi di fila dei tassi di interesse di 75 punti base, gli analisti sperano che larallenti il passo e proceda50 punti base, ma gli ultimi dati fanno temere che la Banca ... Le Borse di oggi, 6 dicembre. L'Europa chiude in rosso con Wall Street: si riducono le speranze di una Fed più morbida I listini europei si tingono di rosso in attesa delle prossime decisioni delle Banche centrali, con particolare attenzione alle Bce e alla Fed. Gli investitori, dopo gli ultimi ...Wall Street ancora giù, in preda alla paura per l'avvento di una recessione negli Stati Uniti. Paura rinfocolata dal numero uno di JP Morgan, il ceo Jamie ...