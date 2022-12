Cacciari | il Pd è diventato un partito ministeriale | gregario Servirebbe più umiltà”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La sinistra ha perso la sua vocazione sociale. Non ha speranza di sollevarsi se non recupera il “cuore del suo agire” ed esce dal torpore di anni di potere che ha trasformato il Pd in un. Ancora una volta Massimostrapazza la sua sinistra. Deludente, inadeguata, vecchia.: la sinistra ha perso il cuore del suo agire Eppure tra operai che votano a destra e astensionisti ci sarebbe una prateria da conquistare. “Come hanno capito tutti quelli che negli ultimi vent’ anni sono passati rapidamente dal 5 al 30 per cento. Ma per farlo bisogna essere credibili nelle proposte”, dice a Repubblica il filosofo, già sindaco di Venezia. “E costruirvi attorno un radicamento sociale e territoriale. Frutto delle lotte che si compiono. Non di quelle fatte per portare le borse al capocorrente di ...