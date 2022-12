Alfonso Signorini svela quando entreranno i nuovi Vipponi al GF VIP 7

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nel corso degli ultimi giorni, si sono fatte sempre più insistenti le voci in merito ai futuri ingressi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 e, tra i papabili nomi e alcuni personaggi noti contattati dagli autori, ecco spuntare qualche certezza e, soprattutto, le date in cui assisteremo all’ingresso deidalla fatidica porta rossa. A far chiarezza, ci avrebbe lo stesso conduttore del reality show di Canale 5,che, ospite a Casa Chi, ha fornito succulenti novità in merito. Ecco cosa ha detto e di cosa si tratta. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le dichiarazioni diin merito aiingressi Molto presto, all’interno della casa più spiata d’Italia faranno il loro ...