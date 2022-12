Varazze | a breve l' abbattimento della chiesa sconsacrata della SS Annunziata in frazione Pero

[…] Navigazione articoli SCiopero generale del 16 dicembre, disagi ai servizi di TPL Linea, al'abbattimento della chiesa sconsacrata della SS. Annunziata in frazione PeroPartiranno ai lavori di messa in sicurezza e demolizione della chiesa sconsacrata della Santissima Annunziata della frazione Pero e. Un parte del tetto è infatti crollata tra sabato e domenica a ...(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - Aspi ha annunciato che sono stati completati nella notte i lavori del varo del nuovo cavalcavia della Vignetta, sull'autostrada A10 al km 28, tra Celle Ligure e Varazze in ...Un risveglio con un passo avanti in vista della riapertura al traffico ordinario e autostradale prevista per l’alba di domattina ...