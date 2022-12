Stefano Tacconi torna a camminare | l’annuncio del figlio | «Emozione unica»

Leggi su open.online

(Di martedì 6 dicembre 2022) «Papà inizia piano piano a». Con queste parole sui social, ilAndrea annuncia il recupero del padre, l’ex portiere di Juventus e nazionale, che dallo scorso 23 aprile è seguito dai medici dell’ospedale di Alessandria.era stato trasferito qui dall’ospedale di Asti dove era stato ricoverato in emergenza per emorragia cerebrale a causa della rottura di aneurisma. L’ex portiere si era sentito male poco prima di presenziare come ospite alla rassegna “La giornata delle figurine” e a una benefica in favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana. Lo scorso maggio il suo medico aveva riferito che le sue condizioni potevano «evolvere rapidamente sia in senso positivo sia in senso negativo purtroppo». Oggi, alla ...