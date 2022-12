Spagna | Azpilicueta racconta l' esordio di Gavi | ' Mi hanno chiesto di calmarlo'

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "...Cesar, terzino del Chelsea e della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Mondiale e dell'obiettivo Cesar, terzino del Chelsea e della, ha parlato a La Gazzetta ...Alle 16 italiane, all'Education City Stadium di Al Rayyan, andrà in scena il penultimo ottavo di finale dei mondiali di Qatar 2022: quello tra Marocco e Spagna. Gli uomini di Luis Enrique arrivano a q ...I sorprendenti Leoni dell'Atlante guidati in panchina da Regragui affrontano le Furie Rosse di Luis Henrique. In palio un posto per i quarti di finale di Qatar 2022 ...