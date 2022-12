Palamara prosciolto in appello per rivelazione di segreto d’ufficio con l’ex-Pg della Cassazione Fuzio

(Di martedì 6 dicembre 2022) Arriva dalla Corte d’di Perugia la conferma del proscioglimento delpm Lucadalle accuse didiin concorso con-Procuratore generaleRiccardo. La decisione è arrivata dopo che la Procura Generale del capoluogo umbro aveva impugnato la sentenza del gup del Tribunale di Perugia che, il 15 ottobre 2021, aveva dichiarato il non luogo a procedere. Secondo la sentenza del Tribunale perugino, ladelle notizie, comunicate il 3 aprile 2019 al collegada parte di, quale componente del Comitato di Presidenza del Csm, non erano coperte da...

