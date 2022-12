QUOTIDIANO NAZIONALE

Sempre più Asl si rivolgono alle cooperative con compensi triplicati. E molti camici bianchi si dimettono dal pubblico per lavorare con i privati. Blitz del Nas: scoperti 165 irregolari operativi ...... ne ha tratto ulteriore giovamento, in termini economici; il settore pubblico, già incon ...territoriale e domiciliare una domanda di assistenza non più gestita completamente negli. E ... Ospedali in affanno Medici a gettone, mille euro per una notte "In corsia è il Far West" - Cronaca Sempre più Asl si rivolgono alle cooperative con compensi triplicati. E molti camici bianchi si dimettono dal pubblico per lavorare con i privati. Blitz del Nas: scoperti 165 irregolari operativi nell ...Un ricovero su tre è inappropriato. Il 30% dei malati, dunque, è ricoverato senza ragione. Ecco perché gli ospedali sono inefficienti e i pronto soccorso sono ingolfati, ...