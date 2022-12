Orietta Berti in una fiction | Che Dio Ci Aiuti!

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 6 dicembre 2022)(Us Endemol Shine) Laeffettivamente al momento le mancava, e adesso pone rimedio: l’inarrestabile, che dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 sta vivendo una nuova gioventù fatta di tanti impegni e continue novità, sarà anche in un episodio della prossima stagione di Che Dio ci Aiuti. LaLux Vide, che tornerà su Rai 1 giovedì 12 gennaio 2023, ospiterà l’opinionista del GF Vip che reciterà nei panni… di se stessa. La, come segnala Sorrisi, comparirà nel quattordicesimo episodio, dunque nel corso della settima prima serata (saranno dieci in tutto), e interagirà in particolar modo con il personaggio di Pierpaolo Spollon, nuovo volto maschile della serie e da sempre dichiaratamente suo fan. ...