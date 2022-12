La segnaletica stradale potrà essere bilingue | in italiano e in piemontese

TeleIschia

Laturistica potrà avere doppia denominazione, in italiano e in piemontese, utilizzando toponimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo, nel rispetto delle norme del Codice della ...... dellaorizzontale e di messa in sicurezza. Lavori che ammontano a oltre ... soprattutto, adeguati standard di sicurezza'. PROCIDA. AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE Le prime pagine dei quotidiani dei giorni scorsi hanno aperto con le foto di giovani morti a causa di incidenti stradali ed ogni fine settimana leggiamo bollettini catastrofici. Si tratta di ...“Ad Agrigento, nel 90% del tessuto viario, non esiste nessuna segnaletica orizzontale, le strade non sono divise in corsie, spesso chi guida, in piena curva, invade la corsia opposta con grandissimo r ...