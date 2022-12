(Di martedì 6 dicembre 2022) Lesono in, carenza di personale e di tecnologie adeguate pesano sull'efficienza dei servizi resi ai cittadini. Per ottenere una patente possono volerci mesi e tempi ancora più ...

Il Sole 24 ORE

...per sollevare leda una serie di incombenze e contribuire a garantire servizi rapidi ed efficaci."Abbiamo visto in questi anni, pochi anni, - dichiara ad askanews Giuseppe, ...Tra leaspirate della RS+ spicca subito il nome del calabrese Eusebio Arduino che si ... Edoardo Piazza su BMW 2002 ed l'inossidabile locale Michelesu Lancia Fulvia Coupè Rally. ... Guarino: motorizzazioni in affanno, Unasca pronta a dare supporto - Il Sole 24 ORE Roma, 6 dic. (askanews) - Le motorizzazioni sono in affanno, carenza di personale e di tecnologie adeguate pesano sull'efficienza dei servizi resi ai cittadini. Per ottenere una patente possono volerc ...