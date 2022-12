Giustizia | Nordio | “L’azione penale è diventata arbitraria e quasi capricciosa Su carcerazione preventiva non decida più il gip”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “La presunzione di innocenza è stata e continua a essere vulnerata in molti modi” e ““. Il ministro della, Carlo, illustrando le linee programmatiche in commissione al Senato, ha indicato alcuni dei punti su cui intervenire con interventi di riforma. “L’adozione della custodia cautelare come strumento di pressione investigativa lo snaturamento dell’informazione di garanziacondanna mediatica anticipata e persino strumento di estromissione degli avversari politici”, ha detto ancora il ministro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo ha detto il senatore del Movimento 5 stelle, Roberto Scarpinato , in commissione, rivolgendosi al ministro Carlo, al termine delle comunicazioni sulle linee programmatiche del ...Lo ha dichiarato il Ministro dellaCarlonel corso delle comunicazioni al Senato sulle linee programmatiche del suo Dicastero / Senato Tv.Il Guardasigilli Carlo Nordio ha annunciato in Commissione al Senato come il governo intende riformare la giustizia.Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "La relazione del ministro Nordio in commissione Giustizia è stata, per me, deludente, contraddittoria, con alcuni contenuti inaccettabili. Nordio avrebbe dovuto ...