Gf Vip 7 | Luciano Punzo eliminato | Ginevra Lamborghini rientrerà in Casa I nominati sono…

(Di martedì 6 dicembre 2022) Stasera è andata in onda la ventesima puntata del Gf Vip 7. Alla conduzione, ancora una volta il direttore di Chi, Alfonso Signorini. Al suo fianco le due opinioniste scelte per questa edizione: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. A dare colore alla puntata, Giulia Salemi con la sua postazione social. La prima notizia della puntata, è che la trasmissione, dalle prossime settimane, andrà in onda anche il sabato sera. Successivamente si è entrati nel vivo del game. La parentesi Antonino – Oriana ha continuato a far discutere. Giaele ha definito i pianti della Marzoli esagerati, che sarebbe, a detta sua, “una distrazione per Antonino, un passatempo“. Nikita si è invece schierata dalla parte della venezuelana. Interrogata da Alfonso, la venezuelana ha ammesso che si è sentita sminuita da Antonino perché “era come se tra noi non fosse successo niente“. “Lo perdono più in fretta perché mi ...