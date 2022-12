Genoa | Portanova condannato a 6 anni per violenza sessuale di gruppo

SIENA - Il calciatore del, Manolo, è stato condannato a 6 anni dal Tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo in relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro storico. Il fatto ...Manolo, calciatore del, è stato condannato a 6 anni dal tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo in relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro storico. Il ...Il calciatore del Genoa, Manolo Portanova, è stato condannato a 6 anni dal tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo in relazione agli abusi a una ragazza in un appartamento del centro ...Il calciatore del Genoa Portanova condannato a 6 anni di reclusione È stato condannato a 6 anni di reclusione il calciatore del Genoa Manolo Portanova. Il giovane, 22 anni, era finito a processo con l ...