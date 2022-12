Elmas da Antalya | “Vogliamo lo Scudetto Guler? Vorrei giocare con lui nel Napoli”

Eljifha rilasciato una lunga intervista al portale turco DHA direttamente da, sede del ritiro del Napoli. Queste le sue dichiarazioni. 'Spero che il Fenerbahce diventi campione in questa ...Eljifha parlato al portale turco DHA direttamente da, dovesi sta svolgendo il ritiro del Napoli:sul ritiro e la stagione del Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Lo ha detto il centrocampista del Napoli Eljif Elmas in un'intervista al portale turco DHA da Antalya, dove il club azzurro è in ritiro in preparazione della ripartenza della serie A. Il macedone ha ...Kvara sta bene, Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu ...