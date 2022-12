Cesare Cremonini in duetto con Elisa | «È stato indimenticabile | una magia»

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il 2022 diun anno carico di successi live, dall’estate negli stadi fino ai palazzetti sold out. Tra le perle che il tour autunnale ha regalato c’è stata la partecipazione di, che ha condiviso con il cantautore il palco del Mediolanum Forum di Assago (MI) nella serata del 17 novembre scorso. In occasione del concerto di chiusura della tournée indoor, infatti, i due artisti hanno duettato con un’intensità commovente sulle note di Poetica e nel medley acustico Io e Anna / Anche fragile. Ora, quei duetti (Virgin Records/ Universal Music Italia) sono disponibili sulle piattaforme digitali a coronamento di dodici mesi di emozioni e grandi numeri. Uno su tutti? Il tour diha venduto complessivamente oltre 450 mila biglietti in un anno. ...

ed Elisa, la loro collaborazione è davvero 'Poetica'

Due delle voci più belle della musica italiana hanno unito le loro voci e il risultato non delude le (alte) aspettative.ed Elisa hanno appena pubblicato i loro duetti live e sì, regalano forti brividi. I due artisti hanno duettato durante l'ultimo concerto nei palazzetti di, tenuto il 17 ...Suggestiva registrazione dal vivo della performance che i due artisti hanno tenuto durante l'ultimo concerto del 17 dicembre a Milano MILANO - Cesare ...Poetica testo significato del brano che ha scaldato il cuore degli spettatori a Milano durante il live Cremonini ed Elisa. I due cantautori si ...