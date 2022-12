(Di martedì 6 dicembre 2022) "Sono nelda 4 anni. Stiamo andando bene in questa stagione,fare ancora meglio sia in campionato che in Champions League. Possiamo eregalare ai nostriladello ...

Agenzia ANSA

Il macedone ha giocato nel Fenerbahce prima di passare alnel 2019 e ha parlato dei due club della sua carriera: "Spero che il Fenerbahce - ha detto - diventi campione in Turchia in questa ......Arena di Antalya cond'inizio alle ore 18.45 italiane (le 20.45 locali). Andiamo a vedere insieme i dettagli del primo incontro amichevole. Prima della sosta per i Mondiali, ilha ... Calcio:Napoli; Elmas, vogliamo dare ai tifosi gioia scudetto Tajon Buchanan è uno dei giocatori che ha più impressionato tra le fila del Canada al mondiale in Qatar. Ora il mercato si muove ..."Oggi gli strumenti di comunicazione sui social amplificano le scaramucce e i litigi che a volte accadono in campo. (ANSA) ...