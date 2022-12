Al-Khelaifi duro sulla Juve | «Non vi piace la Champions League come è ora? Allora non giocatela»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nasser Al-, presidente dell’ECA e del PSG è tornato ad affrontare il tema Superlega parlando dei club ribelli, tra cui lantus Nasser Al-, presidente dell’ECA e del PSG, ha parlato a Sky News UK. PAROLE – «A Barcellona, Real Madrid entus chiedo solo una cosa, cosa volete? Non vila? Allnon, fate solo i campionati. Se a me nonuna cosa semplicemente non la faccio. Lo sport deve essere tale, non deve essere la vetrina per nessun politico per il proprio tornaconto personale. Io non sono un politico e non mi interessa farlo. Miil calcio ed è quello che stiamo facendo in Qatar con il ...